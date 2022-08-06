MasterChef Dilara Kavadar sütyensiz ayna pozlarıyla yaktı geçti!

MasterChef Türkiye 2022 yarışmacıları arasında yer alan Dilara Kavadar, elemelerde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Herkese tanıdık gelen ve daha sonrasında küçük yaşlarda Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen güzel isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Dilara Kavadar, son pozlarıyla adeta büyüledi.
Detin göğüs dekolteli büstiyeriyle sütyensiz ayna pozları veren Kavadar'ın paylaşımları dikkat çekti.
Güzel isim muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.
MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon elemelerine katılan Dilara Kavadar, herkese tanıdık gelmişti. Türkiye'de rekorlar kıran dizilerden birinde küçük yaşlarda oynadığı öğrenilen Kavadar'ın o halleri şaşırtmıştı.
Yıllar önce Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen Dilara Kavadar'ın küçüklük halleri olay olmuştu.
İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;
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