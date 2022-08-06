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MasterChef Dilara Kavadar sütyensiz ayna pozlarıyla yaktı geçti!

06.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun elemelerinde yer alan Dilara Kavadar, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmişti. Türkiye'de rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde de yer aldığı öğrenilen güzel yıldız, son paylaşımıyla büyüledi. Dilara Kavadar'ın derin göğüs dekolteli sütyensiz pozları adeta nefes kesti.

MasterChef Dilara Kavadar sütyensiz ayna pozlarıyla yaktı geçti!

MasterChef Türkiye 2022 yarışmacıları arasında yer alan Dilara Kavadar, elemelerde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Herkese tanıdık gelen ve daha sonrasında küçük yaşlarda Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen güzel isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ AYNA POZLARIYLA OLAY OLDU

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Dilara Kavadar, son pozlarıyla adeta büyüledi.

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Detin göğüs dekolteli büstiyeriyle sütyensiz ayna pozları veren Kavadar'ın paylaşımları dikkat çekti.

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Güzel isim muhteşem fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

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BAKIN KİM ÇIKTI!

MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon elemelerine katılan Dilara Kavadar, herkese tanıdık gelmişti. Türkiye'de rekorlar kıran dizilerden birinde küçük yaşlarda oynadığı öğrenilen Kavadar'ın o halleri şaşırtmıştı.

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Yıllar önce Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen Dilara Kavadar'ın küçüklük halleri olay olmuştu.

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İşte güzel yıldızın bazı Instagram pozları;

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