MasterChef Dilara kimdir, aslen nereli ve elendi mi? MasterChef Dilara Başaran kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışan Dilara Başaran'ın hayatı merak ediliyor. Yarışmada tek kadın yarışmacı olarak ismini son dörde yazdırmak için mücadele eden Dilara, Turizm Otel İşletmeciliği mezunudur. Peki MasterChef Dilara Başaran kimdir?

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Dilara Başaran, 1997 senesinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş olan yarışmacı, sonrasında ise Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. 24 yaşında olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılmış olan Başaran, 15 yaşında sektöre stajyer olarak başlangıç yapmıştır. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını söyleyen Başaran, 7-8 senedir de bu şekilde devam ettiğini belirtmiştir.

Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını ifade eden MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de kimi zaman yardım etmektedir.

Dilara Başaran, iki yılını Kuveyt'te geçirmiştir ve iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara aynı zamanda başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. Başaran'ın instagram adresi @dilarabasarann olarak bilinmekte. Sevilen ismin 83 binden fazla takipçisi bulunmakta.

MASTERCHEF DİLARA ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'ye yeni bölümde Dilara Başaran veda etti.

