MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül eleme adayları kimler?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef'te 23 Eylül akşamı dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Oyunların sonunda eleme potasına hangi iki yarışmacının gittiği belli oldu. Geçtiğimiz gün eleme adayları Emre ve Hamza olmuştu. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkye'de 23 Eylül akşamında yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kuşkonmaz çorbası, volovan (val au vent), İsveç köfte, dana yanağı ve peşmelba hazırladılar. Bir saatin sonunda hazır olan yemekleri tadan konuklar yemeklere puan verdi ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım, kırmızı takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları ile bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Bireysel dokunulmazlığın sonunda dokunulmazlığı alan isim Eren oldu. Takım arkadaşlarından birinin adını eleme potası için söylemek zorunda kalan Eren, eleme adayı olarak Hasan'ı söyledi. Sonrasında eleme adayının belirlendiği takım oylamasında en çok oyu alan Burcu ise gecenin ikinci eleme adayı oldu. Eleme potasında Mustafa, Sergen, Emre, Hamza, Hasan ve Burcu yer alıyor.



