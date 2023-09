MasterChef eleme aday kim oldu? 30 Eylül MasterChef All Star'da son eleme adayı hangi yarışmacı seçildi?

MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar Masterchef All Star'ın yeni haftasına adını yazdırdı. Nevşehir'in meşhur testi kebabını başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

MasterChef AllStar'da potaya giren isim henüz belli olmadı. İkinci etapta başarısız olan ve en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'ın son eleme adayı seçilecek.