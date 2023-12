MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2023 MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacı kim oldu? Bireysel yarışlara geçiliyor!

MasterChef All Star yarışmacıları son eleme adayı olmamak için yarıştı. Şef Yılmaz Öztürk bu akşam MasterChef All Star'a konuk oldu. Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılardan kendi tabağı olan ızgara lüfer yapmalarını istedi. Son takım oyununun oynandığı hafta geride kalırken önümüzdeki hafta itibariyle bireysel yarışlara geçileceği açıklandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Barbaros seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.