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  4. MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2023 MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacı kim oldu? Bireysel yarışlara geçiliyor!

MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2023 MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacı kim oldu? Bireysel yarışlara geçiliyor!

16.12.2023 22:11 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da gerilim had safhada. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için mücadele edildi. Artık yeni bir sisteme geçildi ve her gün yeni bir eleme adayı belirleniyor. 'MasterChef son eleme adayı kim oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2023 Cumartesi günü MasterChef'te eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte detaylar...

MasterChef All Star yarışmacıları son eleme adayı olmamak için yarıştı. Şef Yılmaz Öztürk bu akşam MasterChef All Star'a konuk oldu. Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılardan kendi tabağı olan ızgara lüfer yapmalarını istedi. Son takım oyununun oynandığı hafta geride kalırken önümüzdeki hafta itibariyle bireysel yarışlara geçileceği açıklandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Barbaros seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.

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