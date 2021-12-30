MasterChef Türkiye'de gün geçtikçe heyecan artıyor. Dokunulmazlık oyunu kazananı belli olurken potaya giren isimler de açıklandı. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? 29 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...

29 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te 29 Aralık akşamında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, tavuk ile yaratıcı ve leziz bir tabak ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Tavuk ilk üç farklı tabak çıkaran yarışmacılar hem süreyle hem birbirleriyle yarıştı. Etabın sonunda kazanan, mavi takım oldu. Kırmızı takımdan ise dokunulmazlığı alan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

29 Aralık akşamında eleme adayları MasterChef'in iddialı isimleri Burcu ile Hasan oldu.



