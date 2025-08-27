YEMEK

MasterChef en iyi rezene tarifleri: Rezeneyle yapılacak en iyi yemekler nelerdir?

Rezene, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla mutfakta fark yaratan bir sebze. TV8’de yayımlanan yemek yarışması programı MasterChef’te rezene tarifleri merak ediliyor. Hafif tatlı dokusu ve çok yönlü kullanımıyla yemeklere eşsiz bir tat katıyor. peki rezene yemeği nasıl yapılır? En iyi rezene tarifleri…

MasterChef en iyi rezene tarifleri: Rezeneyle yapılacak en iyi yemekler nelerdir?
Sedef Karatay

Rezene yemeği tarifleri, zeytinyağlı sevenler için sofrada fark yaratacak. Sindirimi destekler, antioksidan açısından zengindir. Diğer rezene tarifleriyle birlikte deneyerek mutfağınıza Akdeniz esintisi katabilirsiniz.

FIRINDA REZENE VE SEBZE TABAĞI

Malzemeler (4 kişilik):

  • 2 adet rezene (kök kısmı, ince dilimlenmiş)
  • 2 adet havuç (halka doğranmış)
  • 1 adet kırmızı soğan (dilimlenmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, kekik
  • 1 limonun suyu

Yapılışı:

  • Fırını 200°C’ye ısıtın.
  • Rezeneleri, havuçları ve soğanları bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik serpin. Limon suyunu gezdirin.
  • Sebzeleri karıştırarak yağın her yerine dağılmasını sağlayın.
  • 25-30 dakika, sebzeler yumuşayıp hafif karamelize olana kadar fırınlayın.

Tavsiye: Sıcak veya ılık olarak servis yapın. Yanına yoğurtlu bir sosla harika gider.

REZENE ÇORBASI

Malzemeler (4 kişilik):

  • 3 adet rezene (kök ve sap kısımları, doğranmış)
  • 1 adet patates (küp doğranmış)
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 litre sebze suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 100 ml krema (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber, rezene yaprakları (süsleme için)

Yapılışı:

  • Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğan ve sarımsağı soteleyin.
  • Rezeneleri ve patatesi ekleyip 5 dakika kavurun.
  • Sebze suyunu ekleyin, kaynatın ve ardından kısık ateşte 20 dakika pişirin.
  • Sebzeler yumuşadığında blender ile pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  • Kremayı ekleyip karıştırın, tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Üzerine rezene yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.

3. REZENE VE PORTAKALLI SALATA

malzemeler (2 kişilik):

  • 1 adet rezene (kök kısmı, ince dilimlenmiş)
  • 2 adet portakal (dilimlenmiş, kabukları soyulmuş)
  • 1 avuç roka veya taze nane
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
  • Tuz, karabiber
  • 2 yemek kaşığı nar tanesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Rezeneyi ve portakalları bir kasede birleştirin.
  • Üzerine roka veya nane yapraklarını ekleyin.
  • Zeytinyağı, balzamik sirke, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.
  • Sosu salatanın üzerine gezdirin, nar taneleriyle süsleyin.
  • Soğuk servis yapın.

ZEYTİNYAĞLI REZENE YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler (4 kişilik):

  • 3 adet rezene (kök kısmı, ince dilimlenmiş)
  • 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet havuç (halka doğranmış)
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Tuz, karabiber
  • 1/4 demet dereotu (ince kıyılmış, süsleme için)
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

Yapılışı:

  • Geniş bir tencerede zeytinyağının yarısını ısıtın, soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Sarımsağı ekleyip 1 dakika daha kavurun.

  • Havuçları ilave edin ve 3-4 dakika sotelemeye devam edin.

  • Dilimlenmiş rezeneleri tencereye yerleştirin. Üzerine limon suyu, su, şeker, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte rezeneler ve havuçlar yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Gerekirse az miktarda su ilave edin.

  • Pişen yemeği ocaktan alıp kalan zeytinyağını üzerine gezdirin. Soğumaya bırakın.

  • Servis tabağına alın, üzerine dereotu serpiştirin ve ılık ya da soğuk olarak servis yapın.

Bu tariflerle sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katın!

AFİYET OLSUN!

