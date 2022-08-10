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Masterchef Fatmanur kimdir? Fatma Nur Uçar kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

10.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Fatma Nur Uçar kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 9 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Fatma Nur, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Fatma kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Fatma Nur Uçar nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 8. önlüğü alan yarışmacı Fatma Nur Uçar...

Masterchef Fatmanur kimdir? Fatma Nur Uçar kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Fatma Nur Uçar, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 8. yarışmacı oldu. 9 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Muharrem ayının gözdesi aşure ikinci aşamada ise sardalya balığı ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Fatmanur 8. finalist seçildi. Peki MasterChef Fatma nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Fatma Nur Uçar hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 8. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 9 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümünde, 8. finalist Fatma Nur Uçar seçildi.

fatmanur rağde mc

MASTERCHEF 2022 FATMA NUR UÇAR KİMDİR?

Fatma Nur Uçar, 23 yaşında ve aslen Yozgatlı. Yarışmaya Fethiye'den katılan Fatma Nur sushi şefliği yapmaktadır. 10 yaşından beri bu mesleğin içinde olduğunu belirten Fatma Nur, elemelerde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden 3 evet almayı başarmıştı.

fatmanır mc


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