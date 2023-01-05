MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Yarı finalist belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yemek programı MasterChef yavaş yavaş finale yürüyor. Programın arı finalisti belli oldu. Gözler MasterChef finalinde... Finalin ardından TV8 ekranlarında Survivor'un başlaması bekleniyor. Peki MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
MasterChef programının final tarihi henüz belli olmadı. Geçen sene MasterChef, ocak ayında sona ermişti. Konuya ilişkin güncel açıklamalar geldiğinde detaylar,
MasterChef'in ardından başlaması beklenen Survivor 15 Ocak 2023'te başlayacak. Bu bilgiyle birlikte, MasterChef'in de 14 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.
Masterhef'te yarı finale yükselen ilk yarışmacı Kıvanç oldu.