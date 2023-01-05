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MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Yarı finalist belli oldu!

05.01.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı MasterChef programında sonlara gelindi. Sezonun en başarılı yarışmacılarının mücadeleleri devam ederken, programın ne zaman biteceği konusu da gündemdeki yerini aldı. Peki MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Yarı finalist belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yemek programı MasterChef yavaş yavaş finale yürüyor. Programın arı finalisti belli oldu. Gözler MasterChef finalinde... Finalin ardından TV8 ekranlarında Survivor'un başlaması bekleniyor. Peki MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

MasterChef programının final tarihi henüz belli olmadı. Geçen sene MasterChef, ocak ayında sona ermişti. Konuya ilişkin güncel açıklamalar geldiğinde detaylar,

MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Yarı finalist belli oldu!

MasterChef'in ardından başlaması beklenen Survivor 15 Ocak 2023'te başlayacak. Bu bilgiyle birlikte, MasterChef'in de 14 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Metin
  • Kıvanç
  • Ayaz
  • Görkem

Masterhef'te yarı finale yükselen ilk yarışmacı Kıvanç oldu.

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