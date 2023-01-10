MasterChef finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kıvanç mı, Metin mi kazanacak? MasterChef 2022'nin şampiyonu belli oluyor!

MasterChef final bölümünün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarışmanın 177. bölüm fragmanı yayınlandı. Kıvanç ve Metin büyük finalde kozlarını paylaşacak. Peki, MasterChef finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? MasterChef şampiyonu kim olacak?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masterchef Türkiye'nin 177. bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya'nın "MasterChef Türkiye'nin şampiyonunu bu akşam canlı yayında açıklıyoruz" dediği görüldü.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlandığı her dönemde izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor yarışmasının 15 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle Masterchef'in finali bugün gerçekleşecek.

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden isim Ayaz oldu.

Ayaz, MasterChef'te üçüncü olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye'nin şampiyonu bu akşam belli olacak.

Kıvanç ve Metin birinci olmak için hünerlerini sergileyecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

