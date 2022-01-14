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MasterChef finalinde ilk turu kim kazandı? 13 Ocak MasterChef kim kazandı, şampiyon kim?

14.01.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te büyük final 14 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek. 13 Ocak akşamı büyük finalin ilk turu tamamlandı. Peki MasterChef finalinde ilk turu kim kazandı? 13 Ocak MasterChef kim kazandı, şampiyon kim? İşte merak edilenler...

MasterChef finalinde ilk turu kim kazandı? 13 Ocak MasterChef kim kazandı, şampiyon kim?

TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de büyük final heyecanı devam ediyor. Yarışmanın kazananının Hasan Biltekin mi yoksa Eren Kaşıkçı mı olacağı merak edilirken ilk turda birinci belli oldu. Peki MasterChef finalinde ilk turu kim kazandı?

MASTERCHEF FİNALİNDE İLK TURU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ocak Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etmiş ve toplamda 74 puan alan Eren, Masterchef'in ilk finalisti olmuştu. 12 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde ikinci finalist olan Hasan 13 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan programda yarışmanın kazananı olmak için Eren ile kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'nin Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Eren ve Hasan gecenin ilk yemeğini jüriye servis etti.

2022 MasterChef final oyunlarında puan durumu ise şöyle oldu:

Eren: 24
Hasan: 20

Sevilen yarışmanın şampiyonu 14 Ocak 2022 akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümle belli olacak. Yarışmayı kazanan isim belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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TV8 Masterchef
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