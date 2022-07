MasterChef fish and chips nasıl yapılır? Malzemeleri neleredir? Fish and chips yapılışı!

MasterChef düellolarda yapılması istenen fish and chips tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın istediği yemeğe ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki MasterChef fish and chips nasıl yapılır? Malzemeleri neleredir? İşte fish and chips tarifi...

FISH AND CHIPS NASIL YAPILIR?

Fish and Chips yapımı için malzemeler:

400 gram mezgit

2 adet patates

Dış kaplaması için:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı mısır nişastası

2 adet yumurta

1 su bardağı maden suyu

Yarım su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Tartar sos için:

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

4 adet salatalık turşusu

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı limon suyu

Çeyrek demet dereotu

Tuz

FISH AND CHIPS TARİFİ

Kaplama harcı için soğuk olmasına özen gösterdiğiniz malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Balıkları kılçığını ve derisini ayıklayıp dilediğiniz büyüklükte kesin.

Patatesleri ince ince doğrayıp bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın.

Sıvı yağı iki ayrı tavada kızdırın.

Balıkları hazırladığınız hamura bulayıp derin yağda kızartın.

Diğer yanda patatesleri de diğer tavada derin yağda kızartın.

Yağdan aldığınız ürünleri kağıt havlunun üzerinde dinlendirin.

Tartar sos için minik minik doğradığınız turşuları diğer malzemelerle harmanlayın.

Sosu balıklar ve patateslerle birlikte servis edin.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.