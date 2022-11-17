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MasterChef Gamze kimdir? Konuşması dinleyen herkesi duygulandırdı!

17.11.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin her bölümü ilgiliyle takip ediliyor. MasterChef 2022 yarışmacıları yaptıkları açıklamalar ile gündem oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 130.bölümünde annelik ile ilgili konuşan Gamze Tosun izleyicileri duygulandırdı. İzleyiciler MasterChef Gamze kimdir? Kaç yaşında, kaç çocuğu var? Aramalarında bulundu.

MasterChef Gamze kimdir? Konuşması dinleyen herkesi duygulandırdı!

MasterChef yarışmasında ana kadroda yarışan Gamze Tosun yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yarışmanın içerisinde yemek yapmanın ne kadar güzel olduğundan bahseden Tosun, bu sektörde ilerlemek istediğini belirtiyor. MasterChef Gamze kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var? Soruları oldukça merak ediliyor. İşte cevapları...

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    1. bölümde Somer Şef'in "En yoğun aile hayatı olan burada sensin. 5 çocuğun ve eşin var. Buna rağmen işin o kısmını çok iyi yönetiyorsun." demesi üzerine Gamze Tosun'un söylediği sözler duygulandırdı.

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"Bir gün geldiğinde 'İşte bu benim annem' demeleri için, belki de her düştüklerinde hayata karşı benim gibi dik durup belki beni örnek almaları için, ben hep bunları düşünerek hareket ediyorum. İlk öncelikle hedefim bir anne olarak; bu dünyaya amaçsız ve hedefsiz yetişmiş çocuklar bırakmak istemiyorum."

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

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Gamze Tosun, 35 yaşındadır. 5 çocuğu vardır. Aşçılık konusunda eğitimler ve kurslar alan Gamze Tosun, yaptığı sakatat ile üç evet alarak ana kadroya seçilmiştir.

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Masterchef anne somer şef

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