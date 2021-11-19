MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yarışan ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı.

2 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğan Görkem Demiral, Faslı bir annenin oğlu.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Demiral, 6 yıl boyunca çeşitli restoran ve otellerde aşçılık yaptı.

Görkem Demiral'ın ablasıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Genç yarışmacının ablası Esra Demiral, daha önce Temizlik Benim İşim ve Kuaförüm Sensin gibi yarışmalara katılmış.

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Esra Demiral, aynı zamanda sosyal medya fenomeni.

Esra Demiral, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.



