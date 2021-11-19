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MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

19.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda daha önce elenen ancak yapımın düzenlediği son şans oyunuyla geri gelen Görkem Demiral'ın ablasını gören şaştı kaldı.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yarışan ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı.

2 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğan Görkem Demiral, Faslı bir annenin oğlu.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Demiral, 6 yıl boyunca çeşitli restoran ve otellerde aşçılık yaptı.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

Görkem Demiral'ın ablasıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

Genç yarışmacının ablası Esra Demiral, daha önce Temizlik Benim İşim ve Kuaförüm Sensin gibi yarışmalara katılmış.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Esra Demiral, aynı zamanda sosyal medya fenomeni.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

Esra Demiral, cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!

MasterChef Görkem Demiral'ın ablası da tanıdık çıktı!


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TV8 Masterchef
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