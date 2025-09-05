MasterChef gumbo tarifi: Gumbo nasıl yapılır? Amerika mutfağının lezzeti gumbo tarifi…

MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmacılar, ABD’nin güney mutfağından gelen bir lezzet olan gumbo ile hünerlerini sergiledi. İşte bu eşsiz yemeğin detaylı tarifi ve püf noktaları…

MALZEMELER 500 gr tavuk eti veya deniz mahsulleri (karides, midye)

100 gr sucuk veya füme sosis

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

2 adet kereviz sapı

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre tavuk suyu

Defne yaprağı, kekik, pul biber, karabiber

Tuz

TARİF Tencerede sıvı yağı ısıtın, un ekleyerek sürekli karıştırarak esmer bir “roux” (koyu sos) elde edin.

İnce doğranmış soğan, yeşil biber ve kereviz saplarını ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsak ve domates salçasını ilave edin, kokusu çıkana kadar karıştırın.

Doğranmış tavuk eti veya deniz ürünlerini ekleyin, ardından tavuk suyunu yavaşça dökün.

Defne yaprağı, kekik, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.

Orta ateşte kaynatın, kıvam alana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Sıcak olarak pirinç pilavı ile servis edin.

AFİYET OLSUN!