YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

MasterChef gumbo tarifi: Gumbo nasıl yapılır? Amerika mutfağının lezzeti gumbo tarifi…

MasterChef’de bu hafta yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “gumbo” tabağı, dikkat çekti. Amerika mutfağına özgü olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım gumbo tarifi ve yapılışı haberimizde…

MasterChef gumbo tarifi: Gumbo nasıl yapılır? Amerika mutfağının lezzeti gumbo tarifi…
Sedef Karatay

MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmacılar, ABD’nin güney mutfağından gelen bir lezzet olan gumbo ile hünerlerini sergiledi. İşte bu eşsiz yemeğin detaylı tarifi ve püf noktaları…

MALZEMELER

  • 500 gr tavuk eti veya deniz mahsulleri (karides, midye)
  • 100 gr sucuk veya füme sosis
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 adet kereviz sapı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 litre tavuk suyu
  • Defne yaprağı, kekik, pul biber, karabiber
  • Tuz

TARİF

  • Tencerede sıvı yağı ısıtın, un ekleyerek sürekli karıştırarak esmer bir “roux” (koyu sos) elde edin.
  • İnce doğranmış soğan, yeşil biber ve kereviz saplarını ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
  • Sarımsak ve domates salçasını ilave edin, kokusu çıkana kadar karıştırın.
  • Doğranmış tavuk eti veya deniz ürünlerini ekleyin, ardından tavuk suyunu yavaşça dökün.
  • Defne yaprağı, kekik, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.
  • Orta ateşte kaynatın, kıvam alana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
  • Sıcak olarak pirinç pilavı ile servis edin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef boiled pudding tarifi… MasterChef boiled pudding tarifi…
Fransız mutfağının lezzeti pot au feu tarifi… Fransız mutfağının lezzeti pot au feu tarifi…

Anahtar Kelimeler:
Amerika Masterchef farklı yemekler farklı lezzetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Sır ölüm! Genç kadın apartta ölü bulundu

Sır ölüm! Genç kadın apartta ölü bulundu

Cengiz Ünder transferinde son viraj! Ezeli rakibe her an imzayı atabilir

Cengiz Ünder transferinde son viraj! Ezeli rakibe her an imzayı atabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.