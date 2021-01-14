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  4. MasterChef Güzide yeni eviyle yine gündem oldu!

MasterChef Güzide yeni eviyle yine gündem oldu!

14.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef Güzide yeni eviyle yine gündem oldu!

MasterChef Türkiye 2019'da üçüncü olan ve daha önce 7 milyon TL'lik villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, yeni evinin kapılarını açtı. YouTube hesabından açıklama yapan MasterChef Güzide tepki çekti.

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran ve yarışma sonrası Başakşehir’deki lüks villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, Büyükçekmece’deki yeni evini tanıttı.

YouTube sayfasında yeni evini tanıtan Mertcan şunları söyledi:

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“Sizlere bu videomda, bugüne kadar gelen binlerce mesajın ardından, eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim. Sizlerle birlikte birçok video çektik. Bazıları içerik olarak öylesine hazırlanmıştı ama bazıları ilgi çekti. Fakat her zaman en çok ev ile ilgili videolar çok ciddi talep gördü ve her zaman yeni evimi merak eden arkadaşlarımız yoğunlukta oldu."

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Ebetteki bunun talep ediliyor olması, evlerimi size göstermek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Ama bu talebin kökenine inebiliriz. Sizlere bu videomda en son evimi tanıtacağım. Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi. Maalesef mesafe biraz uzak ve belli ki yakın bir gelecekte bize yeni yollar yeni evler göründü."

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TEPKİ YAĞDI! 'FARKINDALIK İÇİN...'

Evini dolaşan ve takipçilerine gösteren Güzide Mertcan'a tepki yağdı. Bazı takipçileri MasterChef Güzide'ye "insanlar ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bu ne görgüsüzlük" yorumlarında bulundu.

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MasterChef Güzide ise "Sizlerden tek ricam bu videoyu ne kadar izlediğiniz benim için önemli değil ama lütfen, bundan sonra yayınlayacağım videoyu daha fazla izleyin. Zira orada anlatacaklarımın toplumsal bir sorunun benim tarafımdaki dışa vurumu olarak görüyorum. Bazı farkındalıkların oluşması için küçük de olsa bir çaba sarf ediyorum" dedi.

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Mertcan'ın yeni villası üç katlı olarak öne çıkıyor ve içinde açık havuz ile özel çalışma odası bulunuyor.

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Evin içinde asansör, kapalı havuz, üç ayrı katta mutfak ve jakuzi da var.

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Evin en alt katında ise misafirler için özel konaklama alanı, mutfak ve çocuk odası mevcut.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadında da hiç beyin yok!! böyle bir zamanda kendini niye deşifre edersin?? zamanında ev olayı yüzünden millet dünya kadar eleştri yağmuruna tuttu seni. insanların bu gösteriş merakına hiç ama hiç anlam veremedim veremiyorum da
neydi o çok para haramsız mıydı?
HAYAT SİZE GÜZEL NERDE ÇALIŞTINDA NE İŞ YAPTINDA BU EVİ ALDIN YEMEK YAPARAK MI EĞİTİMİN TAHSİLİN KARİYERIN NE ARKADAŞ NERDEN GELİYOR BU DERENIN SUYU BİZDE BİR ÖĞRETTE BİZDED ALALIM BÖYLE EVLER ULAN MİLLET YATARAK PARA KAZANIYOR BİZDE SÜRÜNEREK ASGARİ ÜCRET DAHİ ALAMIYORUZ BEN BÖYLE ŞANSIN KADERİN

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