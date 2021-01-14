MasterChef Güzide yeni eviyle yine gündem oldu!

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran ve yarışma sonrası Başakşehir’deki lüks villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, Büyükçekmece’deki yeni evini tanıttı.

YouTube sayfasında yeni evini tanıtan Mertcan şunları söyledi:

“Sizlere bu videomda, bugüne kadar gelen binlerce mesajın ardından, eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim. Sizlerle birlikte birçok video çektik. Bazıları içerik olarak öylesine hazırlanmıştı ama bazıları ilgi çekti. Fakat her zaman en çok ev ile ilgili videolar çok ciddi talep gördü ve her zaman yeni evimi merak eden arkadaşlarımız yoğunlukta oldu."

Ebetteki bunun talep ediliyor olması, evlerimi size göstermek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Ama bu talebin kökenine inebiliriz. Sizlere bu videomda en son evimi tanıtacağım. Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi. Maalesef mesafe biraz uzak ve belli ki yakın bir gelecekte bize yeni yollar yeni evler göründü."