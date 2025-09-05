MasterChef harira çorbası tarifi: Harira çorbası nasıl yapılır? Fas mutfağının sevilen lezzeti harira tarifi…

YEMEK

MasterChef’in nefes kesen yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “Harira Çorbası” tabağı, dikkat çekti. Fas mutfağına özgü olan bu şifalı yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım harira tarifi ve yapılışı haberimizde…

Sedef Karatay

Fas mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan ‘Harira Çorbası’, pratik yapımıyla sofralarınıza renk katıyor. Fas’ta geleneksel olarak hurma ile servis ediliyor. İşte enfes Harira çorbası tarifi...

MALZEMELER

  • 200 g kuşbaşı dana veya kuzu eti
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 adet domates (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 büyük kuru soğan (ince doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 3 yemek kaşığı un (terbiyesi için)
  • 1 demet taze kişniş (ince kıyılmış)
  • 1 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • Tuz
  • 7-8 su bardağı sıcak su veya et suyu

TARİF

  • Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, eti ekleyip kavurun. Ardından doğranmış soğan ve sarımsağı ilave edin, pembeleşene kadar pişirin.
  • Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın.
  • Baharatları (zerdeçal, kimyon, karabiber, tarçın) ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Haşlanmış nohut, mercimek ve pirinci ekleyin. Üzerine sıcak su veya et suyu ilave edin.
  • Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Ayrı bir kapta unu biraz suyla açıp terbiyesini hazırlayın, çorbaya yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaştırın.
  • Son olarak ince kıyılmış kişniş ve maydanozu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynatın.
  • Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyip karıştırın.

AFİYET OLSUN!

