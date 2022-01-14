MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git!''

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Hasan Biltekin'in, gecenin son oyununda şeflere servis ettiği tabak, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hasan Biltekin'in, haşlanmış hamuru final tabağı olarak servis etmesi, sosyal medyada olay oldu. Birçok kullanıcı, makarnanın final bölümüne yakışmadığını ve yaşananların komik olduğunu dile getirdi.
Hasan Biltekin'in topa tutulan tabağı, Mehmet Yalçınkaya'dan 6, Somer Sivrioğlu'ndan ve Danilo Zanna'dan ise 7 puan aldı.
Biltekin, tabağına Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı 'Tatların' köyünün adını verdi. Hasan Biltekin, tabağının hikayesini, ''Köyde babaannemgil bu erişteyi yaparlardı. Sokakta çocuklar, körebe ve saklambaç oynarken, ben bu eriştenin yapımın öğreniyordum. Bu erişteyi yemeden sokağa çıkmıyordum.'' sözleriyle anlattı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hasan Biltekin'in tabağının oldukça basit olduğunu belirten yorumlarda bulundu. İşte Hasan Biltekin'in tabağına gelen bazı sosyal medya yorumları:
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