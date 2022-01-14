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MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git!''

14.01.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda şampiyonun belirlenmesi için geri sayım başladı. Finale adını yazdıran Hasan Biltekin'in son oyunda şeflere sunduğu tabak, sosyal medyada alay konusu oldu.

MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyada topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git!''

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Hasan Biltekin'in, gecenin son oyununda şeflere servis ettiği tabak, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hasan Biltekin'in, haşlanmış hamuru final tabağı olarak servis etmesi, sosyal medyada olay oldu. Birçok kullanıcı, makarnanın final bölümüne yakışmadığını ve yaşananların komik olduğunu dile getirdi.

MasterChef'te Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyayı salladı! Çantanı topla köyüne git!''

Hasan Biltekin'in topa tutulan tabağı, Mehmet Yalçınkaya'dan 6, Somer Sivrioğlu'ndan ve Danilo Zanna'dan ise 7 puan aldı.

MasterChef Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyayı salladı! ''Çantanı topla köyüne git!''

TABAĞA KÖYÜNÜN ADINI VERDİ

Biltekin, tabağına Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı 'Tatların' köyünün adını verdi. Hasan Biltekin, tabağının hikayesini, ''Köyde babaannemgil bu erişteyi yaparlardı. Sokakta çocuklar, körebe ve saklambaç oynarken, ben bu eriştenin yapımın öğreniyordum. Bu erişteyi yemeden sokağa çıkmıyordum.'' sözleriyle anlattı.

MasterChef'te Hasan Biltekin'in final tabağı sosyal medyayı salladı! Çantanı topla köyüne git!''

''ŞEFLERİN ÖNÜNE MAKARNA KOYDU''

Sosyal medya kullanıcıları, Hasan Biltekin'in tabağının oldukça basit olduğunu belirten yorumlarda bulundu. İşte Hasan Biltekin'in tabağına gelen bazı sosyal medya yorumları:

  • Final masası şekilli şüküllü ama Hasan şeflerin önüne makarna koydu.
  • 1 saat boyunca sadece makarnanın üstüne 3 damla sos koyan finalist.
  • Hasan çantanı da al köyüne git.
  • Üç tane kaç yaşında insanın önüne yemek diye hamur koydun.
  • Bakkaldan ekmek alıp sunsa da 7 alırmış zaten...
  • Ben mi yanlış görüyorum yoksa bu insanlar finalde makarna mı yiyor!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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