MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef adlı yemek programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya Acar ile nişanlandı. Dünya evine girmeye hazırlanan ikili sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Biltekin'in kız arkadaşı bakın kim çıktı.
MasterChef 2021 programında üst üste defalarca kez dokunulmazlık alan Hasan Biltekin, programda önemli şampiyon adaylarından biriydi.
Elinin lezzetiyle jürileri etkileyen Biltekin, yarışmada finale kadar gitti, 2. oldu.
Biltekin, doktor sevgilisi Hülya Acar ile nişanlandı.
Pozlarını Instagram hesabından paylaşan Biltekin'in, nişanlısının Instagram adresini kalbine etiketlemesi dikkat çekti.
İşte Hülya Acar'ın Instagram pozları...
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