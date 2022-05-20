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MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

20.05.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 programına katılan Hasan Biltekin hem yarışmadaki performansı hem de iletişimiyle öne çıkan yarışmacılardan biriydi. MasterChef'te finale kalan Biltekin, programı 2. olarak tamamlamıştı. Biltekin'in nişanlısı Instagram pozlarıyla hayran bıraktı...

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef adlı yemek programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya Acar ile nişanlandı. Dünya evine girmeye hazırlanan ikili sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Biltekin'in kız arkadaşı bakın kim çıktı.

HASAN BİLTEKİN'İN KIZ ARKADAŞI BAKIN KİMMİŞ

MasterChef 2021 programında üst üste defalarca kez dokunulmazlık alan Hasan Biltekin, programda önemli şampiyon adaylarından biriydi.

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

Elinin lezzetiyle jürileri etkileyen Biltekin, yarışmada finale kadar gitti, 2. oldu.

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

Biltekin, doktor sevgilisi Hülya Acar ile nişanlandı.

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

Pozlarını Instagram hesabından paylaşan Biltekin'in, nişanlısının Instagram adresini kalbine etiketlemesi dikkat çekti.

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

İşte Hülya Acar'ın Instagram pozları...

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

MasterChef Hasan Biltekin'in nişanlısı bakın kim çıktı! Instagram pozlarıyla hayran bıraktı

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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