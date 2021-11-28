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MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

28.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı, bir dönem Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışan MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin, sevgilisi Hülya Acar'a olan aşkını dile getirince hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koymuştu. Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı sevgilisi Hülya Acar, doktor çıktı.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin'in gözlerden uzak yaşayan doktor sevgilisi Hülya Acar, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

Yarışmanın iddialı isimlerinden Hasan Biltekin, 98. bölümde yaptığı sevgili itirafıyla izleyiciyi şaşırtmıştı.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

Biltekin, yarışmada sevgilisi olduğunu söyledikten sonra Instagram'da 10 bin takipçi kaybettiğini belirterek, ''Hülya'nın canı sağolsun, 10 bin ne ki! 100 bin takipçim gitsin onun için'' yorumunu yapmıştı.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar, Atatürk Üniversitesi'nde Tıp okuyor. Acar, nöbetten karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Turizm Otelcilik Lisesi mezunudur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Aşçılık eğitimi alan Biltekin, lise yıllarından beri sektörde yer alıyor. Otel koordinatörlüğü yapan 27 yaşındaki Biltekin, aynı zamanda Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nde mutfak şefliği yapmaktadır.

MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!


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TV8 Acun Ilıcalı Masterchef
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