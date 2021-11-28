MasterChef Hasan Biltekin'in sır gibi sakladığı doktor sevgilisi ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin'in gözlerden uzak yaşayan doktor sevgilisi Hülya Acar, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Yarışmanın iddialı isimlerinden Hasan Biltekin, 98. bölümde yaptığı sevgili itirafıyla izleyiciyi şaşırtmıştı.

Biltekin, yarışmada sevgilisi olduğunu söyledikten sonra Instagram'da 10 bin takipçi kaybettiğini belirterek, ''Hülya'nın canı sağolsun, 10 bin ne ki! 100 bin takipçim gitsin onun için'' yorumunu yapmıştı.

Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar, Atatürk Üniversitesi'nde Tıp okuyor. Acar, nöbetten karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Turizm Otelcilik Lisesi mezunudur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Aşçılık eğitimi alan Biltekin, lise yıllarından beri sektörde yer alıyor. Otel koordinatörlüğü yapan 27 yaşındaki Biltekin, aynı zamanda Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nde mutfak şefliği yapmaktadır.



