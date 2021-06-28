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MasterChef Hasan Biltekin kimdir? MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli?

28.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bölümleri ile yeniden ekranlara gelen sevilen program Masterchef yarışmasında, yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Zorlu bir maratonun ardından yarışmada birinci olan isim olabilmek için tüm yarışmacılar elinden geleni yapıyor. Yeni sezonun yarışmacılarından biri olan MasterChef Hasan Biltekin kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki MasterChef Hasan Biltekin kimdir? MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı...

MasterChef Hasan Biltekin kimdir? MasterChef Hasan Biltekin kaç yaşında ve nereli?

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef, yeni bölümleri ile yeniden ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar, zorlu bir maraton sonrası yarışmada birinci olan isim olabilmek için çabalıyor. Yeni sezonun yarışmacılarından biri olan MasterChef Hasan Biltekin kimdir sorusu merak ediliyor. Peki MasterChef Hasan Biltekin kimdir?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Masterchef Türkiye Hasan Biltekin kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeniden izleyicisi ile buluşan fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021 ‘de jüri olarak Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna bulunuyor. Sevilen programa katılan şef adayları jüriye hünerlerini sergiliyor ve jüri tarafından kendilerine verilen sürede en iyi yemeklerini yaparak jürinin onayına sunuyorlar. O isimlerden bir tanesi ise bu sezonda Hasan Biltekin oldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan 3. Sezon yarışma elemelerine katılarak 3 jüri üyesinden de geçer not aldığı halde annesinin rahatsızlanmasından dolayı yarışmaya devam edemeyen Hasan Biltekin, yarışmayı yarıda bırakarak annesinin yanına gitmişti. Yaptığı piramit tavuk yemeği ile yarışacağı jüri karşısına çıkan yetenekli yarışmacının yarışmada sergileyeceği performans ise oldukça merak ediliyor. Kendisine duyduğu güveni ise ‘’Geçen sezon ben olmuş olsaydım eğer Serhat birinciliği kazanamazdı ‘’ sözleri ile jüriye göstermişti. Genç aşçı Biltekin, şu anda Nevşehir Belediyespor ‘un aşçılığını yapmaya devam ediyor. Hasan Biltekin'in yaşı ve doğum bilgilerine dair ise herhangi bilgi bulunmuyor.

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TV8 Masterchef
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