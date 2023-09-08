MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı! Bakın hangi dizide oynamış

MasterChef All Star sezonunda bu hafta Mavi Takım kaptanı Sefa olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Dilara oldu. Mavi Takım yarışmacıları arasında yer alan ve bu hafta eleme potasına giden Hasan Biltekin’in Emrah’ın başrolünde yer aldığı sevilen dizide rol aldığını görenler çok şaşırdı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Hasan Biltekin liseden beri yemek sektöründe.

Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir Belediye Spor Kulübü mutfak şefliği yapan Biltekin Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş, ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

29 yaşındaki başarılı yarışmacı MasterChef’te yarıştığı sezonda ikinci oldu. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldı.

Aşk ve Mavi dizisi bir dönem ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu.