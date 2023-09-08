MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı! Bakın hangi dizide oynamış

MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı! Bakın hangi dizide oynamış

07.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te bu hafta eleme potasına giden isimler arasında Hasan Biltekin de yer aldı. Başarılı tabakları ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Biltekin’in özel hayatı ve kariyer yaşamı merak konusu oldu. MasterChef Hasan’ın daha önce çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

MasterChef All Star sezonunda bu hafta Mavi Takım kaptanı Sefa olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Dilara oldu. Mavi Takım yarışmacıları arasında yer alan ve bu hafta eleme potasına giden Hasan Biltekin’in Emrah’ın başrolünde yer aldığı sevilen dizide rol aldığını görenler çok şaşırdı.

hasan biltekini ünlü dizide görenlerin ağızları açık kaldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Hasan Biltekin liseden beri yemek sektöründe.

Ekran görüntüsü 2023-09-07 164715

Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir Belediye Spor Kulübü mutfak şefliği yapan Biltekin Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş, ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

Ekran görüntüsü 2023-09-07 164751

29 yaşındaki başarılı yarışmacı MasterChef’te yarıştığı sezonda ikinci oldu. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldı.

masterchef hasan çok ünlü dizide rol almış

Aşk ve Mavi dizisi bir dönem ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu.

masterchef hasanı çok ünlü dizide görenler şaştı kaldı

hasan

İlginizi Çekebilir

Melitta kahve makinesinde 3800 TL indirim fırsatı!

Melitta kahve makinesinde 3800 TL indirim fırsatı!

 Yeni sezona hazırlıklar başlasın! Tommy Hilfiger'da %35'e varan indirim

Yeni sezona hazırlıklar başlasın! Tommy Hilfiger'da %35'e varan indirim

 Seiko, Fossil, Skagen, Welder... Dünyaca ünlü markaların seçili saatlerinde fırsat

Seiko, Fossil, Skagen, Welder... Dünyaca ünlü markaların seçili saatlerinde fırsat

 Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

 Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

 Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

Müzik tutkunlarının kalbini çalan Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta fırsat

 Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

 Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

 Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

 Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldıSkandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldı
İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'
Yeniden yarışacağını duyurdu! "Acun Ilıcalı..."Yeniden yarışacağını duyurdu! "Acun Ilıcalı..."
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef hasan yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.