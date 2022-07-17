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MasterChef Hasan Kartal kimdir? Hasan Kartal nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

17.07.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Hasan Kartal, 17 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan programın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Hasan Kartal kimdir? Hasan Kartal nereli ve kaç yaşında? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtı...

MasterChef Hasan Kartal kimdir? Hasan Kartal nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Hasan Kartal, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Hasan Kartal kimdir? İşte Hasan Kartal ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF HASAN KARTAL KİMDİR?

Serkan Dalgıç, MasterChef Türkiye'ye Almanya'dan katılmıştır.

Hasan Kartal aşçıdır. Lisede belli şartlardan dolayı terk etitğini belirtti. Babasının aşçı olduüğunu söyleyen Kartal, ister istemez bu mesleğe yöneldiğini ve bu durumdan pişman olmadığını söyledi.

MasterChef'e kendi hikayesini yazmaya geldiğini vurgulayan Hasan Kartal, Çukurova'da dünyaya geldi.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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