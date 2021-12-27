Masterchef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'ye yorum yağdı! "Mutfakta o makyaj fazla değil mi?"

Masterchef'in eski yarışmacıları da popülerliklerini yarışmadan sonra sürdürüyor. 2020 yılında programa katılan Esra Tokelli de bu isimlerden biri.

Daha önce de Seda Sayan'ın sunduğu dönemde Yemekteyiz'e katılıp birinci olan Esra Tokelli sosyal medyada yemek tarifleri verip yaptığı yemeklerle ilgili paylaşımlarını sürdürüyor. Makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli son paylaşımlarında da yorum yağmuruna tutuldu.

TAKİPÇİLERİ MAKYAJI FAZLA BULDU

Bazı takipçileri eski yarışmacıya "Mutfak işi yapanın daha natural olması bu kadar makyaj yapmaması gerekir", "Çok makyaj", "O kadar makyajı rujla tamamlasaydın", "Takma kirpiklerle ve Makyajla mutfakta çalışmak ne kadar doğru?" gibi yorumlarda bulundu.

Bazı takipçiler ise Esra Tokelli'ye destek mesajları gönderdi.



