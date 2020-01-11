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  4. MasterChef’in Rıfat'tan askerlik paylaşımı

MasterChef’in Rıfat'tan askerlik paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

'Masterhef Türkiye'nin final bölümü geçen haftalarda gerçekleşmiş, Cemre rakibi Alican'ı yenerek büyük ödülün sahibi olmuştu. Bedelli askerliğini yapan Rıfat Yurttaş, tezkere paylaşımıyla dikkat çekti.

MasterChef’in Rıfat'tan askerlik paylaşımı

'Masterhef Türkiye'nin final bölümü geçen haftalarda canlı olarak gerçekleşmiş, programa; jüri üyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yarışmacılar da katılmıştı. Ancak bunlar arasında bir eksik dikkatlerden kaçmamıştı. Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve kıyafet tercihleriyle yarışmaya damgasını vuran Rıfat Yurtaş, final gecesinde stüdyoda yer almamıştı.

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Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle programa katılamadığı öğrenilmişti.

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TEZKERESİNİ ALDI

Bedelli askerliğini sonunda tamamlayan Rıfat Yurttaş, tezkeresini aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Rıfat, askerlik karelerini de paylaşarak şu mesajı yayınladı:


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masterchef, Rıfat, askerlik, Rıfat Yurttaş,

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