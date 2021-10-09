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MasterChef'in ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu

09.10.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

MasterChef'in ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı. Festivalde MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşan ünlü şefler fotoğraf çektirdi.

MEHMET YALÇINKAYA PAYLAŞTI

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı, “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Recep Tayyip Erdoğan
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