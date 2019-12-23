MAGAZİN

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan Mehmet Yalçınkaya itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:20 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, YouTube kanalından yayınladığı "MasterChef kamera arkasındayım" adlı videosunda şef Mehmet Yalçınkaya'nın sürekli sete geç gelmesine sitem etti.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan Mehmet Yalçınkaya itirafı!

Eğlenceli karakteriyle her fırsatta dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, son videosunda her fırsatta yarışmacıları acele etmeleri ve zamanı iyi kullanmaları gerektiği konusunda uyaran Mehmet Yalçınkaya'nın çekimlere hep geç kaldığını belirterek"Mesela bir gün sonra kayıt 13.00'de ama o bize 11.00'de diyor. Çünkü biliyor ki Mehmet Şef hep geç kalıyor. Kimseye söylemeyin." dedi.

Yarışmanın en sert jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, her yarışta yarışmacıları zaman konusunda uyarıyor. Sert üslubuyla dikkat çeken Yalçınkaya'nın yarışmacıları bu konuda uyarırken sete sürekli geç gelmesi herkesi şaşırttı.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?
Saç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay olduSaç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna mehmet yalçınkaya masterchef

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle, O Ses Türkiye'ye damga vuracak!

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle, O Ses Türkiye'ye damga vuracak!

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

MasterChef 2019 büyük final ne zaman? MasterChef'te final haftası programı belli oldu

MasterChef'in veda tarihi belli oldu

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ilk kez birlikte görüntülendi

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ilk kez birlikte görüntülendi

Ali Ata: Müzik benim için evlat gibi, aşk gibi

Ali Ata: Müzik benim için evlat gibi, aşk gibi

Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?

Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.