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  4. MasterChef jürisi Danilo Zanna ilk defa anlattı: Babam için cenaze bile yapamadık

MasterChef jürisi Danilo Zanna ilk defa anlattı: Babam için cenaze bile yapamadık

05.03.2021 01:43 | Son Güncelleme:
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MasterChef jürisi Danilo Zanna ilk defa anlattı: Babam için cenaze bile yapamadık

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan İtalyan şef Danilo Zanna, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden babası Armando Zanna ile ilgili duygularını paylaştı. Ünlü şef Zanna, babasını en son gördüğü anı ve son konuşmalarını anlattı.

Danilo Zanna, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Exxen’de yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu. İtalya’da yaşayan babası Armando Zanna’yı geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs nedeniyle kaybeden Danilo Zanna yaşadığı zor günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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"NEFES ALIRKEN ÇOK ZORLANDI"

Zanna babasının koronavirüse yakalandıktan sonra çok zor nefes almaya başladığını ve daha sonra ise hastaneye yatırıldığını söyledi. Babasıyla yaşadığı acı dolu günleri anlatan Danilo Zanna şunları söyledi:

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"Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye’den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı. Salgından kaynaklı onları önceden korumaya aldığımızı düşünüyorduk ancak babam aniden ateşlenmeye başladı. İlk annem ateşlenmeye başlamış hatta. Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı. Annem bunu atlattı, babam ise giderek daha da ağırlaştı. Doktorlar en son nefes alırken çok zorlandığını söyledi ve 'babanızı hastaneye götürmemiz gerekli' dediler. Babam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"CENAZE BİLE YAPAMADIK"

"Babamı son gördüğüm an o zaman oldu. Annemi rahatlamaya çalışıyoruz derken, babam hastaneye giderken 'facetime’dan beni arayın' dedi. Çok zordu, bunu ilk defa burada anlatıyorum. 'Hiç korkmayın ben eve döneceğim' dedi. 24 saat içinde daha kötü oldu. Çok acayip bir duyguymuş. Cenaze bile yapamadık. Annemin beş ay boyunca testi pozitif oldu. Kimse gidemedi cenazeye, bu süreden sonra ancak yapabildik cenazemizi. Üzülemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Çok zor bir dönem oldu."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya Danilo Zanna
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