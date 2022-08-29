Masterchef Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi

Deniz ürünlerini sevenlerin sıklıkla tükettiği karidesi kadayıf ile denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Kadayıf hem karidesin lezzetine lezzet katıyor hem de çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Misafirleriniz için deniz ürünlerinden oluşan bir masa oluşturmak istiyorsanız kadayıflı karides tarifini de kesinlikle yapmalısınız.
Malzemeler
Yarım kilogram ayıklanmış karides
300 gram tel kadayıf
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Yapılışı
Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek açın üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin.
Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.
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