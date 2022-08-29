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Masterchef Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi

29.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 28 Ağustos Pazar günü eleme yapıldı. Yarışmacı adaylardan kadayıflı karides yapmaları istendi. İzleyiciler internette “Kadayıflı karides nasıl yapılır?” diye araştırmalar yaptı. İşte kadayıflı karides yapımı…

Masterchef Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi

Deniz ürünlerini sevenlerin sıklıkla tükettiği karidesi kadayıf ile denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Kadayıf hem karidesin lezzetine lezzet katıyor hem de çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Misafirleriniz için deniz ürünlerinden oluşan bir masa oluşturmak istiyorsanız kadayıflı karides tarifini de kesinlikle yapmalısınız.

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilogram ayıklanmış karides
300 gram tel kadayıf
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz

Kızartmak için:
Sıvı yağ

Yapılışı

Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek açın üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin.
Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.

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