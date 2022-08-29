Masterchef Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi

Deniz ürünlerini sevenlerin sıklıkla tükettiği karidesi kadayıf ile denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Kadayıf hem karidesin lezzetine lezzet katıyor hem de çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Misafirleriniz için deniz ürünlerinden oluşan bir masa oluşturmak istiyorsanız kadayıflı karides tarifini de kesinlikle yapmalısınız.

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilogram ayıklanmış karides

300 gram tel kadayıf

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılışı

Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek açın üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin.

Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.



