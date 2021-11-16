MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım MasterChef ana kadroya kim girdi?

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınyaka'nın üstlendiği MasterChef'te heyecanlı anlar yaşandı. Elenen yarışmacılara, MasterChef'e geri dönmeleri için bir şans verildi. Süreyi en iyi değerlendirip istenilen yemeği en leziz şekilde çıkaranlar, MasterChef hayallerine kaldıkları yerden devam etme imkanına sahip oldu. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte 15 Kasım MasterChef ana kadroya giren isimler!

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu için donut hazırlandı. Oyun sonucunda mavi takım kaptanı Eren, kırmızı takım kaptanı ise Dilara oldu. Eren'in kaptan olduğu mavi takım yarışmacıları Burcu, Hasan, Safanur ve Pelin oldu. Dilara'nın kaptan olduğu kırmızı takım yarışmacıları ise Tahsin, Eren ve Araz oldu.

İŞTE MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİMLER!

MasterChef'in 14 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı ve yarışmaya veda eden isim, ana kadroya yedeklerden giren Azize olmuştu. MasterChef'in 15 Kasım akşamında ise elenen 10 yarışmacı, ana kadroya yeniden girebilmek için birbirleriyle ve süreyle yarıştı.

Yarışmacılar ilk ana kadro için şıhıl mahşi yemeğini hazırladı. Bunun sonucunda ise ana kadroya yeniden giren isim, önceki akşam yarışmaya veda eden Azize oldu. Ana kadroya girecek olan 2. yarışmacıyı seçmek için şefler, narenciyeli ördek göğsü yemeği yapılmasını istedi. Bunun sonucunda ise ana kadroya giren isim Görkem Demiral oldu.



