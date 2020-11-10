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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Çiğ köfte yaparak yarıştılar! İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

10.11.2020 00:17 | Son Güncelleme:
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Çiğ köfte yaparak yarıştılar! İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım Pazartesi ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununda ünlü şefler yarışmacılardan çiğ köfte hazırlamalarını istedi. Birbirinden farklı yörelerin çiğ köftelerini hazırlayan yarışmacılar kaptan olabilmek için mücadele etti. Oyun sonunda kazanan yarışmacı ise mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirledi. MasterChef'te yeni haftanın ilk gününde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu.

MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı. MasterChef'in 9 Kasım'da yayınlanan bölümündeki kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan "çiğköfte" hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar kendilerine sunulan renkli konseptin içinde birbirinden farklı yörelere ait en lezzetli çiğ köfteyi yapmak için yarıştı.

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunun sonunda en başarılı çiğköfteyi hazırlayan yarışmacı, yani mavi takımın kaptanı belli oldu. Şefler tarafından Ayyüce, Eray ve Esra en başarılı tabağı hazırlayan ilk üç isim olarak seçildi.

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Böylece, 9 Kasım Pazartesi günü MasterChef 2020'de kaptanlığı kazanan isim, haftanın mavi takım kaptanı Esra oldu.

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Esra, karşı takımın kaptanı olması için Emir'i seçti ve kırmızı takımın bu haftaki kaptanı da Emir oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Esra takımına ilk olarak Serhat'ı seçti. Mavi takımda bu hafta Esra, Serhat, Özgül, Ayyüce ve Ebru yer aldı.

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Kırmızı takımda ise kaptan Emir'le birlikte Barbaros, Eray, Uğur, Sefa yer aldı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'ta haftanın yeni takım kaptanları olan Esra ve Emir, kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Şeflerin kaptanlardan istediği lezzet ise künefe oldu.

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Otuz dakikalık sürede en başarılı künefeyi hazırlayarak kaptanlık düellosunu kazanan, kırmızı takım kaptanı Emir oldu. Emir böylece takımına büyük bir avantaj kazandırdı.

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Kaptanlık düellosunu kazanan Emir, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun menüsünü önceden öğrenme hakkı kazandı.

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