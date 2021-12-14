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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

14.12.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 13 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 133. son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Yarışmacılar 'güveç' yaparak mücadele etti. En lezzetli güveci yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 17. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 13 Aralık Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında güveç yemeğini en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. Yarışmada geriye kalan sekiz isim, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergiledi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan güveç yapmasını istedi.

Verilen malzemeler ile yarışmacılar, en lezzetli güveç yemeğini yapmak için kolları sıvadı ve tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda şeflerin yapacağı tadım ile Mavi takım kaptanı belli oldu. Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimlerdi. Şeflerin oybirliği ile kaptanlık oyununu Burcu kazandı.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takım kaptanı olan Burcu, kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Daha sonra ise iki kaptan, haftanın takımlarını belirlemek için altı isimden seçim yaptı.

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Burcu'nun kaptan olduğu mavi takımda Araz, Hasan ve Mert yer aldı.

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Eren'in kaptanlığındaki kırmızı takımda ise Sergen, Tahsin ve Dilara yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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