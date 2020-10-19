MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği soğuk ve sıcak sandviçleri yaparak yarıştı. 3 etaptan oluşan kaptanlık oyununun finalinde ise eggs benedict yapıldı.

19 EKİM PAZARTESİ MASTERCHEF 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te onuncu haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu öncesinde şefler yapılacak yemekleri ve kaptanlık oyunu yeni şeklini açıkladı. Kaptanlık oyunu üç aşamada oynandı. İlk turda soğuk sandviç yapıldı. 15 dakika süre sonunda başarılı 9 yarışmacı sonraki tura geçti. Serhat, yaptığı sandviçi tabakta sunmayınca değerlendirmeye alınmadı. Tadım sonrasında ikinci tura geçenler Eray, Furkan, Ayyüce, Ebru, Emir, Barbaros, Berker, Özgül ve Sefa oldu.

İkinci turda ise sıcak sandviç yapıldı. 15 dakikalık süre sonunda şefler hazırlanan sıcak sandviçlerin tadımını yaptı ve kararını açıkladı. Bu turda başarılı olup final oyununa kalanlar ise Eray, Ebru, Emir, Barbaros ve Sefa oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde kaptanlık oyununun final oyununda eggs benedict yapıldı. Bu yemek için verilen süre ise 20 dakika idi. Bu turda Eray, Sefa ve Emir son üçe kalan kişiler oldu. Şeflerin oybirliği ile mavi takım kaptanlığını kazanan Eray oldu.