MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için, şeflerin istediği soğuk ve sıcak sandviçleri yaparak yarıştı. 3 etaptan oluşan kaptanlık oyununun finalinde ise eggs benedict yapıldı.
MasterChef'te onuncu haftanın ilk gününde kaptanlık oyunu öncesinde şefler yapılacak yemekleri ve kaptanlık oyunu yeni şeklini açıkladı. Kaptanlık oyunu üç aşamada oynandı. İlk turda soğuk sandviç yapıldı. 15 dakika süre sonunda başarılı 9 yarışmacı sonraki tura geçti. Serhat, yaptığı sandviçi tabakta sunmayınca değerlendirmeye alınmadı. Tadım sonrasında ikinci tura geçenler Eray, Furkan, Ayyüce, Ebru, Emir, Barbaros, Berker, Özgül ve Sefa oldu.
İkinci turda ise sıcak sandviç yapıldı. 15 dakikalık süre sonunda şefler hazırlanan sıcak sandviçlerin tadımını yaptı ve kararını açıkladı. Bu turda başarılı olup final oyununa kalanlar ise Eray, Ebru, Emir, Barbaros ve Sefa oldu.
MasterChef son bölümde kaptanlık oyununun final oyununda eggs benedict yapıldı. Bu yemek için verilen süre ise 20 dakika idi. Bu turda Eray, Sefa ve Emir son üçe kalan kişiler oldu. Şeflerin oybirliği ile mavi takım kaptanlığını kazanan Eray oldu.
Kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan Eray, kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i seçti. Eray, bu seçimi yapma sebebi olarak Emir'in kendisini küçümsemesi olarak söyledi.
Bu haftanın kaptanları olan Eray ile Emir, seçimlerini yaparak mavi ve kırmızı takımları oluşturdu. MasterChef mavi takımda Eray, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce ve Ebru yer aldı.
Kırmızı takım ise Emir, Barbaros, Berker, Özgül, Sefa ve Tanya'dan oluştu.
MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında oynanacak düello öncesinde Somer Şef, kazanan ismin elde edeceği avantajı açıkladı. Buna göre kaptanlar düellosunu kazanan isim, karşı takımdan istediği bir yarışmacıyı alıp kendi takımdan bir yarışmacıyı diğer takıma verebilecek.
MasterChef kaptanlar düellosunda bu akşam yarışmacılara ton balığı verildi ve yaratıcı yemek istendi. Bu yemek için verilen süre de 45 dakika idi. Süre sonunda kaptanlar düellosunu kazanan isim Eray oldu.
Mavi takım kaptanı olan Eray, kazandığı avantaj karşılığında kırmızı takımdan Barbaros'u aldı, mavi takımdan Ebru'yu ise karşı takıma verdi.
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