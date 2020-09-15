MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef 2020'nin son bölümünde kaptanlık oyununda, bir bisküvi çeşidi ana malzeme olarak belirlendi. Yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Yaratıcılık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.

14 EYLÜL PAZARTESİ MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde takım kaptanlığı için yarışmacılara ana malzeme olarak kakaolu bir bisküvi verildi. Yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Kaptanlık oyununda en iyi yaratıcı tatlıyı yapan yarışmacı, yeni haftanın mavi takım kaptanı olarak belirlendi.

16 yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa'nın hazırladığı tatlılar ön plana çıktı. Son bir tadım sonrasında Ayyüce, Furkan ve Emir ise bu oyunda son üçe kalan isimler oldular. Birbirinden değişik lezzetler ve fikirlerin kapışmasında kazananı şeflerin oybirliği ile açıkladığı karar belirledi. MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan, gecenin en iyi tabağını yapan isim ve mavi takım kaptanı Furkan oldu.