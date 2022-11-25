MasterChef keşkek tarifi! Meşhur Babadağ keşkeği nasıl yapılır?

Keşkek Ege yöresinin vazgeçilmez yemekleri arasında bulunur. Özellikle önemli günlerde sıklıkla yapılan keşkek birçok kişinin en sevdiği yiyeceklerden. Buğday ve et ile yapacağınız keşkeği yiyen herkes bu leziz yemeğin tarifini isteyecek.

MALZEMELER 300 gr dövme buğday

100 gr beyaz nohut

5.5 su bardağı su

750 gr kemikli koyun eti

60 gr tereyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

TARİF Nohut ile buğdayı 2.5 su bardağı su ile bir gece önceden ıslatın ve eti haşlayın.

Nohut ile buğdayın suyunu süzüp ete ilave edin. Ayırdığınız suya 4 bardak daha su ilave edin.

Tereyağının yarısına su, karabiber ve tuzu ekleyip buğday lapa oluncaya kadar yaklaşık 75 dakika pişirin.

Etin kemiklerini ayırıp yemeğin üzerine ilave edin. Keşkeği büyük bir tencereye alın. Tahta kaşıkla ezerek karıştırıp servis tabağına alın.

Üzerine kırmızı pul biberle birlikte kızdırılmış tereyağı gezdirip tatlandırın.

AFİYET OLSUN!

