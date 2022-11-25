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MasterChef keşkek tarifi! Meşhur Babadağ keşkeği nasıl yapılır?

25.11.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 25 Kasım Cuma günü Denizli'ye gidildi. Denizli'de sevilerek tüketilen Babadağ keşkek tarifi yapılacak. İzleyiciler internet üzerinden 'Babadağ keşkeği nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte yiyenlerin hayran kaldığı Babadağ keşkek tarifi...

MasterChef keşkek tarifi! Meşhur Babadağ keşkeği nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 75dk
Kalori/Porsiyon 320kal

Keşkek Ege yöresinin vazgeçilmez yemekleri arasında bulunur. Özellikle önemli günlerde sıklıkla yapılan keşkek birçok kişinin en sevdiği yiyeceklerden. Buğday ve et ile yapacağınız keşkeği yiyen herkes bu leziz yemeğin tarifini isteyecek.

MALZEMELER

  • 300 gr dövme buğday
  • 100 gr beyaz nohut
  • 5.5 su bardağı su
  • 750 gr kemikli koyun eti
  • 60 gr tereyağı
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber

TARİF

  • Nohut ile buğdayı 2.5 su bardağı su ile bir gece önceden ıslatın ve eti haşlayın.
  • Nohut ile buğdayın suyunu süzüp ete ilave edin. Ayırdığınız suya 4 bardak daha su ilave edin.
  • Tereyağının yarısına su, karabiber ve tuzu ekleyip buğday lapa oluncaya kadar yaklaşık 75 dakika pişirin.
  • Etin kemiklerini ayırıp yemeğin üzerine ilave edin. Keşkeği büyük bir tencereye alın. Tahta kaşıkla ezerek karıştırıp servis tabağına alın.
  • Üzerine kırmızı pul biberle birlikte kızdırılmış tereyağı gezdirip tatlandırın.

AFİYET OLSUN!

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