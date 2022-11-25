MasterChef keşkek tarifi! Meşhur Babadağ keşkeği nasıl yapılır?

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 25 Kasım Cuma günü Denizli'ye gidildi. Denizli'de sevilerek tüketilen Babadağkeşkek tarifi yapılacak. İzleyiciler internet üzerinden 'Babadağ keşkeği nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte yiyenlerin hayran kaldığı Babadağ keşkek tarifi...
Keşkek Ege yöresinin vazgeçilmez yemekleri arasında bulunur. Özellikle önemli günlerde sıklıkla yapılan keşkek birçok kişinin en sevdiği yiyeceklerden. Buğday ve et ile yapacağınız keşkeği yiyen herkes bu leziz yemeğin tarifini isteyecek.
MALZEMELER
300 gr dövme buğday
100 gr beyaz nohut
5.5 su bardağı su
750 gr kemikli koyun eti
60 gr tereyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber
TARİF
Nohut ile buğdayı 2.5 su bardağı su ile bir gece önceden ıslatın ve eti haşlayın.
Nohut ile buğdayın suyunu süzüp ete ilave edin. Ayırdığınız suya 4 bardak daha su ilave edin.
Tereyağının yarısına su, karabiber ve tuzu ekleyip buğday lapa oluncaya kadar yaklaşık 75 dakika pişirin.
Etin kemiklerini ayırıp yemeğin üzerine ilave edin. Keşkeği büyük bir tencereye alın. Tahta kaşıkla ezerek karıştırıp servis tabağına alın.
Üzerine kırmızı pul biberle birlikte kızdırılmış tereyağı gezdirip tatlandırın.
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