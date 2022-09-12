MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 11 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

Masterchef'te bu haftanın 6 eleme adayı ismi; Yağız, Burak, Melih, Vural, Dilan ve Serpilay olmuştu. MasterChef'e devam edebilmek ve şampiyon olma yarışında kalabilmek için kıyasıya mücade eden bu 6 yarışmacıdan biri gecenin sonunda MasterChef yolculuğunun sonuna geldi. İşte 11 Eylül 2022 Pazar MasterChef'ten elenen yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının üçüncü eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Yağız, Burak, Melih, Vural, Dilan ve Serpilay yarışmada kalabilmek yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan maş fasülyesi ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Metin, Burak ve Serpilay başarılı olarak eleme potasından çıktılar. Kalan yarışmacılardan Vural, Dİlan ve Melih, 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar Danilo şefin palamutto yemeğini şeflere sundu.

Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, ikinci elenen isim Dilan oldu. Dilan, ''Son yemeği yaptım bugün. Her şey çok güzeldi. Burası bana çok güzel şeyler kazandırdı. Nasıl olmam gerektiğini öğrendim. Daha iyi bir aşçı nasıl olabilirim öğrendim. Daha iyi bir insan nasıl olabilirim öğrendim.'' dedi.





