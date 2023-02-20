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MasterChef Mehmet Yalçınkaya Hatay'daki yeni deprem sonrası o anları anlattı! “Tezgah yürüdü resmen”

20.02.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından büyük hasar alan Hatay’da bugün iki yeni deprem gerçekleşti. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölgesinde olan Mehmet Yalçınkaya yaşadığı anlar hakkında bir paylaşım yaptı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya Hatay'daki yeni deprem sonrası o anları anlattı! “Tezgah yürüdü resmen”

Hatay’da son dakika açıklamasına göre iki yeni deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay’ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği duyuruldu. Deprem bölgesinde vatandaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını açıkladı ve "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.
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Yalçınkaya açıklamasına, "İslahiyedeyiz iyi sallandı 6,2 diyorlar" cümleleri ile devam etti.

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