MasterChef Mehmet Yalçınkaya Hatay'daki yeni deprem sonrası o anları anlattı! “Tezgah yürüdü resmen”

Hatay’da son dakika açıklamasına göre iki yeni deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay’ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği duyuruldu. Deprem bölgesinde vatandaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını açıkladı ve "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.



Yalçınkaya açıklamasına, "İslahiyedeyiz iyi sallandı 6,2 diyorlar" cümleleri ile devam etti.



