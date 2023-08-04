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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da büyük ödülün sahibi kim oldu? Çikolataya doydular!

04.08.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef bu akşam ödül oyunu ile ekrana geldi. Haftayı 3'te 3 yenilgi ile kapatan kırmızı takım ve kayıpsız atlatan mavi takım büyük ödül için yarıştılar. Kullanıcılar 'MasterChef ödül oyununu kim kazandı?' ekranını sorguluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da büyük ödülün sahibi kim oldu? Çikolataya doydular!

MasterChef ödül oyununun sahibi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Her akşam büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef All Star'da bu akşam ödül heyecanı yaşandı. MasterChef All Star'da yarışmacılardan çikolata ile tatlı yapmaları istendi. İşte MasterChef All Star ödül oyunu ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. İki etaptan oluşan yarışmada ilk etabı kazanan takım, kendi arasında tekrar oyun oynayacak ve tabağı en çok beğenilen isim büyük ödülün kazananı olacak.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef'te eleme adaylarının tamamı kırmızı takımdan çıktı. Gamze'nin kaptanlığındaki kırmızı takım haftayı mağlup kapattı.

Kırmızı takımdan Eda, Eray, Mert, Berker, Çağatay ve Suna eleme adayları seçildi.

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"SENDEN 16 YAŞ BÜYÜĞÜM!"

Kırmızı takımda yarışan ve eleme potasında olan Eda ile Barış arasında tartışma çıktı. Supangle yapan Barış'ın tabağını şefler beğendi fakat Eda çok sert olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine Barış Eda'ya sert çıktı. Tartışmaya Eray da katılınca otalık bir anda karıştı. Söylenen sözler üzerine ağlamaya başlayan Eda'ya Suna ve Tanya'dan destek geldi.

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