MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı

MasterChef Türkiye 10 Kasım özel programı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı programda, takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takım da kendilerinden istenen, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan menüyü hazırladı. Sonrasında ise kazanan takımda oynanan bireysel oyun ile bu haftanın ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.
MasterChef 2020'de Atatük'ün sevdiği yemeklerden oluşan bir menü yapıldı. Şefler, günün anlam ve önemine binaen yapılacak yemekleri açıkladı. Ödül oyununda takımların yapması gereken Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menüde ise etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvası yer aldı.
Şefler, bu yemeklerin hazırlanması için takımlara 1 saat süre verdi. Bu süre bittikten sonra şefler, hazırlanan beş çeşit yemeğin tek tek tadımını yaptı. Sonrasında ise hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Mavi takım, etli bamya, irmik helvası ve fava yemeklerinde kazanırken, kırmızı takım ise ıspanaklı börek ve kuşkonmaz yemeklerinde galip geldi. Böylece mavi takım, 3-2 galip gelerek ödül oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef'te ilk turda takım olarak oynanan oyunda galip çıkan mavi takım oldu. İkinci turda navi takımın yarışmacıları Esra, Özgül, Ayyüce, Ebru ve Serhat yarıştı. Ödül oyununun ikinci turu dört etaptan oluştu. Her turda en az puanı alan yarışmacı elendi.
Bu şekilde başlayan oyunun ilk etabında taze baharatlar sıvı şeklinde yarışmacılara tattırıldı. Bu etapta en az bilen Serhat oldu ve elendi. Özgül ile Esra dokuzar, Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek bir üst tura çıktı.
İkinci etapta yarışmacıların gözleri kapatıldı ve çeşitli peynirler tattırıldı. Ve yarışmacılardan bu peyniri doğru tahmin etmeleri istendi. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve elendi. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti.
Üçüncü etapta ise yarışmacılara çeşitli sorular soruldu. Soruların cevaplarını en az doğru tahmin eden Özgül elenirken finale Ayyüce ile Esra kaldı.
Son etapta ise çorba tadımı vardı. Mehmet şef tarafından çok çeşitli ürünler kullanılarak yapılan çorbanın tadına bakan yarışmacılar, içinde neler olduğunu bilmeye çalıştı. 22 adet ürün olan bu çorba içinde neler olduğunu yarışmacılar tek tek tahmin etmeye başladı. İki yarışmacı da yedişer ürünü doğru bildi. Bu durumda şefler, yarışmacılara onar saniye süre verdi. Esra, son tahminiyle ödülü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Esra 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.
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