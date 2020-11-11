MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı

11.11.2020 01:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı

MasterChef Türkiye 10 Kasım Salı akşamı özel bir bölümle ekrana geldi. MasterChef son bölümde ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler hazırlandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ünlü şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için mücadele etti. Kazanan takım ise ödül oyununda yeniden mücadele etti. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ödül ne oldu?

MasterChef Türkiye 10 Kasım özel programı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı programda, takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takım da kendilerinden istenen, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan menüyü hazırladı. Sonrasında ise kazanan takımda oynanan bireysel oyun ile bu haftanın ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de Atatük'ün sevdiği yemeklerden oluşan bir menü yapıldı. Şefler, günün anlam ve önemine binaen yapılacak yemekleri açıkladı. Ödül oyununda takımların yapması gereken Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menüde ise etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvası yer aldı.

Şefler, bu yemeklerin hazırlanması için takımlara 1 saat süre verdi. Bu süre bittikten sonra şefler, hazırlanan beş çeşit yemeğin tek tek tadımını yaptı. Sonrasında ise hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Mavi takım, etli bamya, irmik helvası ve fava yemeklerinde kazanırken, kırmızı takım ise ıspanaklı börek ve kuşkonmaz yemeklerinde galip geldi. Böylece mavi takım, 3-2 galip gelerek ödül oyununu kazanan takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HAFTANIN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ilk turda takım olarak oynanan oyunda galip çıkan mavi takım oldu. İkinci turda navi takımın yarışmacıları Esra, Özgül, Ayyüce, Ebru ve Serhat yarıştı. Ödül oyununun ikinci turu dört etaptan oluştu. Her turda en az puanı alan yarışmacı elendi.

Bu şekilde başlayan oyunun ilk etabında taze baharatlar sıvı şeklinde yarışmacılara tattırıldı. Bu etapta en az bilen Serhat oldu ve elendi. Özgül ile Esra dokuzar, Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek bir üst tura çıktı.

İkinci etapta yarışmacıların gözleri kapatıldı ve çeşitli peynirler tattırıldı. Ve yarışmacılardan bu peyniri doğru tahmin etmeleri istendi. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve elendi. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti.

Üçüncü etapta ise yarışmacılara çeşitli sorular soruldu. Soruların cevaplarını en az doğru tahmin eden Özgül elenirken finale Ayyüce ile Esra kaldı.

Son etapta ise çorba tadımı vardı. Mehmet şef tarafından çok çeşitli ürünler kullanılarak yapılan çorbanın tadına bakan yarışmacılar, içinde neler olduğunu bilmeye çalıştı. 22 adet ürün olan bu çorba içinde neler olduğunu yarışmacılar tek tek tahmin etmeye başladı. İki yarışmacı da yedişer ürünü doğru bildi. Bu durumda şefler, yarışmacılara onar saniye süre verdi. Esra, son tahminiyle ödülü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Esra 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj

Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

Kamera arkasına paylaştı! 'Bu sahneye kalbimizi bıraktık'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş

Diğer Haberler

Kanal D'nin yeni yarışması Yatıya Misafirim Var ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show'un yeni yayın tarihi belli oldu

İbo Show'un akıbeti belli oldu!

Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı!

TV yayın akışı 11 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

11 Kasım Çarşamba günü kanallarda ne var?

Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliyken en büyük korkularını korumaları açıkladı

En büyük korkuları bakın neymiş!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.