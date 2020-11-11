MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı

MasterChef Türkiye 10 Kasım özel programı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı programda, takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takım da kendilerinden istenen, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan menüyü hazırladı. Sonrasında ise kazanan takımda oynanan bireysel oyun ile bu haftanın ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de Atatük'ün sevdiği yemeklerden oluşan bir menü yapıldı. Şefler, günün anlam ve önemine binaen yapılacak yemekleri açıkladı. Ödül oyununda takımların yapması gereken Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menüde ise etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvası yer aldı.

Şefler, bu yemeklerin hazırlanması için takımlara 1 saat süre verdi. Bu süre bittikten sonra şefler, hazırlanan beş çeşit yemeğin tek tek tadımını yaptı. Sonrasında ise hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Mavi takım, etli bamya, irmik helvası ve fava yemeklerinde kazanırken, kırmızı takım ise ıspanaklı börek ve kuşkonmaz yemeklerinde galip geldi. Böylece mavi takım, 3-2 galip gelerek ödül oyununu kazanan takım oldu.