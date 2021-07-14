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MasterChef Samet Karabudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Stüdyoda parmağını kesti!

14.07.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının yüksek reytingleriyle bilinen programı MasterChef bugün yayınlanan yeni bölümünde korku dolu anlara sahne oldu. İkinci tura çıkmaya hak kazanan yarışmacıların Kilis Tava yapmak için yarıştığı programda, et kesimi için kullanılan zırh yarışmacıları oldukça zorladı. Yarışmacılardan Samet Karabudak etin kesim anında yanlış bir hamleyle kullandığı satır yani et zırhıyla parmağını kesti.

MasterChef Samet Karabudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Stüdyoda parmağını kesti!

MasterChef izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Daha önce ilk turda yarışan ve ikinci tura gelmeye hak kazanan Berk Vural, Noyan ve Samet Karabudak’ın yarıştığı 2. turda yarışmacılardan istenen yemek, stüdyoda hararetli dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Önce yarışmacılar zırh kullanımında sorun yaşadı, ardından bir Samet Karabudak parmağını kesti. Şefler, zamanla yarışan yarışmacılar için zırh kullanımını öğretmeye çalıştı. Heyecanlı ve tehlikeli anların yaşandığı yarışmada Somer Şef, yanlış kesim yapan yarışmacılara zırhın nasıl kullanıldığını gösterdi.

MasterChef yarışmacısı et keserken parmağını kesti!

TV8’in sevilen programı MasterChef’de bugün “Kilis Tava” rüzgarı esti. Yayınlanan yeni bölümde kebap yapımı için kullanılan zırh korku dolu anlara sebep oldu. İlk turda yarışarak ikinci tura gelmeye hak kazanan Berk Vural, Noyan ve Samet Karabudak; bir kebabı olarak bilinen Kilis Tava için yarışırken, yarışmacılar tavanın yapımında kullanılan zırh ile büyük zorluklar yaşadı. Etin kesim anında yaşanan zorluklar süre sıkıntısı yaşamak istemeyen yarışmacıları telaşlandırdı. Yarışmacılardan 22 yaşındaki Samet Karabudak ise etin kesim anında yanlış bir hamleyle parmağını kesti. Samet’in parmağını kestiğini gören Mehmet Şef mutfakta bu tarz olayların yaşanabileceğini belirtti. Yemeği henüz tamamlanmamış olan yarışmacının parmağı ise hızlıca sargılandı.

Samet Karabudak ve diğer yarışmacılar hızlıca kalan süre içinde yemeği yetiştirmeye çalıştı. Etin kesimi için zırh kullanımında acemi olan yarışmacılar şefleri epey sinirlendirdi. Şefler, yarışmacılara zırhın nasıl kullanılacağını da gösterdi.

Samet Karabudak kimdir?

Bugün TV8'de yayınlanan Masterchef programında jüriden geçer not almak için jüri karşısına geçen Samet Karabudak 22 yaşındadır. İstanbul Kadıköy Koşuyolu'nda çalışan Karabudak, Uzakdoğu mutfağında çalışmış ve ve bunun üzerine de mesleğini şekillendirmiştir. Aslen Kayserili olan Samet Karabudak, daha önce sadece levrek ve sosla jüri karşısına çıkmıştır. Yarışmacı, hiçbir bilgisi olmadan sektöre başladığını anlatmıştır.

Kilis Tava nasıl yapılır?

Tepsi kebabı olarak da bilinen Kilis'e özgü olan kilis tava tarifi merak ediliyor. Masterchefin yeni bölümünde yapılan Kilis Tava tarifi için öncelikle yeşil biber,soğan, kapya biber, taze sarımsağı incecik kıyın ya da mutfak robotunda zeytinyağı ile birlikte çekiliyor. Ardından geniş bir kapta kıyma ile incecik çekilmiş sebzeleri karıştırılıyor. Tuzu ve baharatları eklenerek iyice yoğurulur. Daha sonra yuvarlak, orta boy bir tepsi güzelce yağlanır. Ve altına ince şekilde dilimlenmiş patatesler dizilir. Üzerine hazırlanmış olan kebap harcı eşit bir şekilde yayılır. Üzerine , kapya biber, çeri domates, yeşil biber ve soğan da koyulur. Son olarak ise 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika civarı pişirilir.

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TV8 Masterchef
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