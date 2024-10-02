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MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık bakın hangi sektöre adım attı! Herkesi şaşırttı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.10.2024 17:45
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MasterChef'in 2019 şampiyonu olan Cemre Uyanık, geçtiğimiz aylarda bambaşka bir sektöre adım attı. Her MasterChef yarışmacısı gibi restoran açması beklenirken o herkesi şaşırttı. Bakın ne kurdu...

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık bakın hangi sektöre adım attı! Herkesi şaşırttı...

2019 yılında MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Cemre Uyanık, seyirciyle enerjisi tutmasa da başarılı isim Alican Sabunsoy ile finale kalmıştı ve şampiyon olmuştu. MasterChef Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Yıllar sonra ise All Star'la karşımıza çıktı.

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Sosyal medya hesabında aktif bir şekilde yemek videoları yayınlayan ve mekanları gezen Uyanık, diğer MasterChef yarışmacıları gibi mekan açarak yoluna devam etmedi. Ne yaptığı merak edilen yarışmacı farklı bir sektörle karşımıza çıktı.

DİŞ POLİKLİNİĞİ KURDU!

Herkes kendisinden bir restoran açmasını beklerken Cemre Uyanık, İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniği kurdu. Diş sağlığı merkezinin kurucu ortaklarından biri olan Cemre Uyanık'ın bu girişimini görenler ise şaşırdı. Uyanık, Özel Şef / Yemek ve Menü Danışmanı olarak da mesleğine devam ediyor.

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CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı. Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

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Masterchef
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