Masterchef Samsades tatlısı tarifi! Samsades nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

İzmir’in doğal güzelliklerinin haricinde yemekleri de oldukça lezzetli. İzmir’in Seferihisar ilçesinde ünlü olan Samsades tatlısı tüm ülkenin seveceği bir lezzet. Pek bilinmeyen bu nefis tatlı tuzsuz lor peyniri kullanılarak yapılıyor. Şerbetli olmasına rağmen hafif bir tadı olan samsadesi mutlaka denemeniz gerekiyor. Samsades tatlısının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

SAMSADES TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Dolgusu İçin:

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Şerbeti İçin:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

Yapılışı

2 su bardağını unu bir kaba alın. Tuzu ilave edin.

1,5 su bardağı suyu una ilave edin.

İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve merdane yardımıyla unlayarak inceltin.

İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.

3-4 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün.

İç dolgusu için; lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.

Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.

Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.

Şerbet için; Su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.

Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.

Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbetle buluşturun.

Kaymakla servis ederek lezzeti hafifletin

AFİYET OLSUN!



