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MasterChef Sergen uyuyakalıp yarışmaya geç kaldı, tepki yağdı! "Kimin yakını kimin yeğeni bu adam"

18.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununa yarışmacılar arasında yer alan Sergen'in uyuyakalıp programa geç kalması damga vurdu. Şeflerin yarışmacıyı gülerek karşılaması izleyicilerden tepki topladı.

MasterChef’te bu hafta Kırmızı Takım kaptanı olan Kıvanç ve Mavi Takım kaptanı olan Azize’nin kurduğu takımlar arasında mücadele gerçekleşiyor. Mavi Takım yarışmacılarından olan ve çıkışlarıyla dikkat çeken Sergen’in uyuyakalıp yarışmaya geç gelmesi izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

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ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı MasterChef’te dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Tüm şeflerin yayına başladığı sırada uyuyakalan Sergen programa sonradan dahil oldu.

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Alkışlarla karşılaşan Sergen'e Somer Şef gülerek, "Hepimizden sonra çıkıyor, bravo Sergen bravo" dedi.

Sergen ise "Şefim valla uyuyakaldım" yanıtını verdi. Yarışmacılardan bazıları Sergen'i alkışlayarak karşıladı.

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TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yarışmanın izleyicileri "Başkası olsa ceza verirlerdi, bir ödül vermedikleri kaldı", "Geçen gün yorulduğu için oturan Barbaros azarlandı", "Rahatlık başını almış gidiyor", "Bence şeflerden birinin akrabası", "Kimin yakını kimin yeğeni bu adam" yorumu yapıldı.

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