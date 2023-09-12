Masterchef Serhat Doğramacı yarışmaya dönecek mi? Sonunda açıklama yaptı

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı büyük finalin ardından kendini işlerine vermişti. Kadıköy'de hamburgerci açan ve Yalıkavak'ta da mekan işleten ve işlerini büyüterek kazancını da arttıran Serhat oldukça yoğun.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı son olarak All Star'a katılıp katılmayacağına dair aldığı mesajlardan bunalarak açıklama yaptı.

"KARARIM HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEDİ"

"MasterChef All Star'a katılmıyorum" diyen Serhat biraz da sitemkar şekilde "Neden bunu açıklamam gerekti onu da anlamış değilim ama herhalde 1-2 sayfa paylaşınca kafa karışıklığı oluştu diye düşünüyorum. Benim yolum uzun. MasterChef çok güzel bir program, bana çok şey kattı. Beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ondan sonra da All Star'a katılmak istemiyorum diye. O da tabi gülerek 'Sen bir kazan da ondan sonra bakarız.' demişti.

Ama benim kararım hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şeflere de kolaylıklar diliyorum" dedi.



