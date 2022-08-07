Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar yedek kadroya girmek için Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya yemeklerini beğendirmek için kıyasıya yarıştı. Peki MasterChef Seyfullah kimdir? Seyfullah Karagöz nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF SEYFULLAH KİMDİR?

Seyfullah Karagöz 27 yaşında ve aslen Balıkesirli'dir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Seyfullah Karagöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Gastronomi eğitimi almıştır. 8 yıldır aşçılık yapan Seyfullah Karagöz şu anda aktif olarak bir İtalyan restoranında çalışmaktadır.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

