MasterChef shchi çorbası tarifi: Shchi nasıl yapılır? Rus mutfağının geleneksel lezzeti shchi tarifi…

Shchi çorbası, yüzyıllardır sevilen rusya mutfağının en köklü tariflerinden biridir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan ve bağışıklığı güçlendiren shchi, Rus halkının en sevdiği yemeklerden biridir. İşte enfes Shchi tarifi…

MALZEMELER 300 g dana eti (kemikli veya kuşbaşı) – tercihe göre tavuk eti ya da tamamen sebzeli

1 küçük baş beyaz lahana (ince doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (kabuksuz, rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Tuz

7-8 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

Servis için: 1 yemek kaşığı ekşi krema (veya yoğurt), taze dereotu

TARİF Etli çorba için: Eti tencereye alın, üzerine su ekleyip kaynatın. Köpükleri temizleyerek berrak bir et suyu hazırlayın.

Etler yumuşadığında küp doğranmış patatesleri tencereye ekleyin.

Ayrı bir tavada tereyağı ile soğan ve havucu kavurun. Rendelenmiş domates veya salçayı ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Kavrulmuş sebzeleri tencereye aktarın.

İnce doğranmış lahanayı, baharatları ve defne yaprağını ekleyin. Orta ateşte tüm malzemeler yumuşayana kadar kaynatın.

Son olarak ezilmiş sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Servis yaparken çorbayı ekşi krema ve taze dereotu ile süsleyin.

AFİYET OLSUN!