MasterChef shchi çorbası tarifi: Shchi nasıl yapılır? Rus mutfağının geleneksel lezzeti shchi tarifi…
MasterChef’in nefes kesen yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “Shchi” tabağı, dikkat çekti. Rus mutfağına özgü olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım shchi tarifi ve yapılışı haberimizde…
Shchi çorbası, yüzyıllardır sevilen rusya mutfağının en köklü tariflerinden biridir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan ve bağışıklığı güçlendiren shchi, Rus halkının en sevdiği yemeklerden biridir. İşte enfes Shchi tarifi…
MALZEMELER
300 g dana eti (kemikli veya kuşbaşı) – tercihe göre tavuk eti ya da tamamen sebzeli
1 küçük baş beyaz lahana (ince doğranmış)
2 adet patates (küp doğranmış)
1 adet havuç (rendelenmiş)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 adet domates (kabuksuz, rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 defne yaprağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Tuz
7-8 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
Servis için: 1 yemek kaşığı ekşi krema (veya yoğurt), taze dereotu
TARİF
Etli çorba için: Eti tencereye alın, üzerine su ekleyip kaynatın. Köpükleri temizleyerek berrak bir et suyu hazırlayın.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum