YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

MasterChef shchi çorbası tarifi: Shchi nasıl yapılır? Rus mutfağının geleneksel lezzeti shchi tarifi…

MasterChef’in nefes kesen yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “Shchi” tabağı, dikkat çekti. Rus mutfağına özgü olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım shchi tarifi ve yapılışı haberimizde…

MasterChef shchi çorbası tarifi: Shchi nasıl yapılır? Rus mutfağının geleneksel lezzeti shchi tarifi…
Sedef Karatay

Shchi çorbası, yüzyıllardır sevilen rusya mutfağının en köklü tariflerinden biridir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan ve bağışıklığı güçlendiren shchi, Rus halkının en sevdiği yemeklerden biridir. İşte enfes Shchi tarifi…

MALZEMELER

  • 300 g dana eti (kemikli veya kuşbaşı) – tercihe göre tavuk eti ya da tamamen sebzeli
  • 1 küçük baş beyaz lahana (ince doğranmış)
  • 2 adet patates (küp doğranmış)
  • 1 adet havuç (rendelenmiş)
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 2 adet domates (kabuksuz, rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 defne yaprağı
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • 7-8 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
  • Servis için: 1 yemek kaşığı ekşi krema (veya yoğurt), taze dereotu

TARİF

  • Etli çorba için: Eti tencereye alın, üzerine su ekleyip kaynatın. Köpükleri temizleyerek berrak bir et suyu hazırlayın.
  • Etler yumuşadığında küp doğranmış patatesleri tencereye ekleyin.
  • Ayrı bir tavada tereyağı ile soğan ve havucu kavurun. Rendelenmiş domates veya salçayı ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
  • Kavrulmuş sebzeleri tencereye aktarın.
  • İnce doğranmış lahanayı, baharatları ve defne yaprağını ekleyin. Orta ateşte tüm malzemeler yumuşayana kadar kaynatın.
  • Son olarak ezilmiş sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
  • Servis yaparken çorbayı ekşi krema ve taze dereotu ile süsleyin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef boiled pudding tarifi… MasterChef boiled pudding tarifi…
Fransız mutfağının lezzeti pot au feu tarifi… Fransız mutfağının lezzeti pot au feu tarifi…

Anahtar Kelimeler:
Rusya Masterchef farklı yemekler farklı lezzetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Sır ölüm! Genç kadın apartta ölü bulundu

Sır ölüm! Genç kadın apartta ölü bulundu

Cengiz Ünder transferinde son viraj! Ezeli rakibe her an imzayı atabilir

Cengiz Ünder transferinde son viraj! Ezeli rakibe her an imzayı atabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.