MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

16.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Deniz ve Derin'i görenler şaşıp kalıyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

Geçmiş yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu, MasterChef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldattığı iddialarıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, 2019 yılında 18 yıllık evliliğini bitirmişti. Sivrioğlu'nun bu evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. İşte Somer Sivrioğlu'nun çocukları:

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik okudu. 1996 yılında Türkiye'den ayrılan Sivrioğlu, akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti. Uzun yıllar restoranlarda yöneticilik yapan şef, Sidney'de Türk yemeklerini tanıttığı bir restoran açtı. Somer Şef'in MasterChef macerası, aslında Avustralya'da başladı. Orada yarışmaya misafir jüri üyesi olarak katılan şef, 2018 yılında Türkiye'deki MasterChef'e dahil oldu. 2015 yılında Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye'si son haliyle şoke etti!Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye'si son haliyle şoke etti!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.