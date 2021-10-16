MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu oyuncu çıktı! İşte Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları

Geçmiş yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu, MasterChef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldattığı iddialarıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, 2019 yılında 18 yıllık evliliğini bitirmişti. Sivrioğlu'nun bu evlilikten Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor. İşte Somer Sivrioğlu'nun çocukları:

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor.

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik okudu. 1996 yılında Türkiye'den ayrılan Sivrioğlu, akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti. Uzun yıllar restoranlarda yöneticilik yapan şef, Sidney'de Türk yemeklerini tanıttığı bir restoran açtı. Somer Şef'in MasterChef macerası, aslında Avustralya'da başladı. Orada yarışmaya misafir jüri üyesi olarak katılan şef, 2018 yılında Türkiye'deki MasterChef'e dahil oldu. 2015 yılında Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı.





