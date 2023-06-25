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MasterChef Tahsin nereli, kimdir? MasterChef Tahsin kaçıncı oldu? All Star için mücadele ediyor!

25.06.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Tahsin, All Star kadrosuna katılmak için mücadele verirken gündem oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacının nereli olduğu, hayatı ve yarıştığı dönemde kaçıncı olduğu merak edildi. Peki, MasterChef Tahsin nereli, kimdir? MasterChef Tahsin kaçıncı oldu? All Star için mücadele ediyor!

MasterChef Tahsin nereli, kimdir? MasterChef Tahsin kaçıncı oldu? All Star için mücadele ediyor!

MasterChef yarışmasının öne çıkan isimlerinden olan Tahsin'in hayatı merak edildi. MasterChef All Star'da bu hafta, 2021 sezonunda yarışmış yarışmacılar ana kadroya girebilmek için ter döküyor. Kullanıcılar, 'MasterChef Tahsin nereli?', 'MasterChef Tahsin kaçıncı oldu?' gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte sevilen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF TAHSİN NERELİ, KİMDİR?

23 yaşında olan Tahsin Küçük, Kocaeli doğumlu. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı aslen Trabzonlu. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan MasterChef Tahsin, gastronomi mezunu ve 9 yıldır İstanbul’da yaşıyor.

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Başarılı yarışmacı liseyi Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdikten sonra Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen şefleriyle birlikte çalıştığını aktarmıştır.

MASTERCHEF TAHSİN KAÇINCI OLDU?

2021 sezonunda yarışan MasterChef Tahsin Küçük, yarışmaya 3. olarak veda etmişti. Eren ve Hasan'ın finale kaldığı yarışmada Tahsin Küçük, şef ceketi giymeyi başarmış fakat finale kalamadan 3. olarak elenmiştir.

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