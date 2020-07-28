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MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:57 | Son Güncelleme

Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye 2020'de üçlü düelloları kazanarak final turuna adını yazdırmayı başardı. Tanya Kilitkayalı, MasterChef üçlü düello turunda İspanyol mutfağının meşhur soğuk çorbası Gazpacho ile şeflerin beğenisini kazandı. Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye'de son 16 yarışmacı arasına girmeye bir adım daha atmış oldu. Peki, MasterChef’te final turuna çıkan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

TV8'den heyecanla izlenen MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar devam ediyor. İlk turu geçen üç yarışmacı, bu turda şeflerin verdiği bir yemeği istenilen süre içinde yapmaya çalışıyor. Tanya Kilitkayalı, 27 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. bölümde, İsmail Tezel Çotuk ve Aycan Afacan ile üçlü düelloya çıktı.

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Şefler, bu gruptan İspanyol soğuk çorbası olan Gazpacho yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmacılara 15 dakika süre tanındı. Yapılan yemeklerin tadına bakan şefler, oybirliği ile Tanya Kilitkayalı'nın MasterChef Türkiye'de final turuna çıktığını açıkladı.

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TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

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Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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