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  4. MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 02:19 | Son Güncelleme

Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye 2020'de final turunu geçerek ana kadroya kalmayı başardı. Final turuna kalma başarısı gösteren Tanya Kilitkayalı, bu akşam rakiplerine göre daha iyi tabak çıkardı. Böylece MasterChef 2020'de günün kazanan ismi oldu ve önlüğü kaptı. Peki, MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye final turunda kazanan isim Tanya Kilitkayalı oldu. Böylece Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 10. yarışmacı oldu. MasterChef'in 22. bölümünde Tanya Kilitkayalı, şeflerin oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olma hakkını kazandı.

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TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

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Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.
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TANYA KİLİTKAYALI FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'de günün üçüncü grubunda Tanya Kilitkayalı, İsmail Tezel Çotuk ve Aycan Afacan yer alıyordu. Şefler, bu gruptan İspanyol soğuk çorbası olan Gazpacho yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmacılara 15 dakika süre tanındı. Yapılan yemeklerin tadına bakan şefler, oybirliği ile Tanya Kilitkayalı'nın MasterChef Türkiye'de final turuna çıktığını açıkladı.
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